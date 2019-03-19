柯P未驗收先啟用 王鴻薇批：選舉趕剪綵

2019-03-19 13:11

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市大安第六公墓去年整建為「蔣渭水先生紀念廣場」且風光舉辦啟用典禮。不過，國民黨籍議員王鴻薇踢爆，廣場因尚未驗收，所以從典禮後便封閉至今，台北市長柯文哲根本是為去年九合一大選「假剪綵、真輔選」。

台北市大安第六公墓歷經8個月時間遷葬，將占地近2.8公頃的墓地改造為綠地，並設置「蔣渭水先生紀念廣場」且於去年10月風光啟用，柯文哲當時也尊稱蔣為台大醫學院的老學長，並讚許其對台灣的重要貢獻。

不過，王鴻薇今日抨擊柯文哲根本是為了選舉而消費老學長，指出廣場於去年10月13日舉辦典禮就封閉至今，整個工程到今年1月29日才竣工，且週四才要進行驗收；王抨擊，既然尚未驗收就不該先舉辦啟用典禮，柯應該好好管理市政，別再為選舉作秀。

對此，主管單位、北市殯葬處課員江清泉解釋，廣場本體工程在去年10月就已完工，只是民眾於啟用典禮後陳情，希望延長側溝，因此又進行水土保持工程，而這些屬於同一個工項，不能分開驗收，所以才會到週才進行初驗，若通過最快可在1個月內開放。

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