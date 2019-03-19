蔡其昌駁斥打假球 黃國昌再嗆：有種來辯論直播給全國看！

2019-03-19 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（19）日上午原定審議攸關酒駕防治的《道交條例》，新系副院長蔡其昌上午10點半左右宣布院會休息。時代力量立委黃國昌爆怒坐上主席台開直播，質問蔡其昌憑什麼休息，「防治酒駕可以這樣打假球嗎」。而在蔡其昌直播駁斥後，黃國昌再嗆蔡其昌欺騙社會大眾，要蔡其昌到立法院：「我們公開開直播，辯論給全國人民看！」

蔡其昌解釋，今早得知被「黃國昌大委員」修理，有必要出面澄清背景。強調自己過去就表態支持嚴懲酒駕，而目前為止朝野各黨團對條例仍未有共識，自己根本無法處理，如果有時間開直播，讓不懂議事規則的朋友來臉書霸凌他，不如趕快請時代力量黨團盡快去與各黨團溝通協調，到時自己很願意通過。

對此，黃國昌又開直播痛批，這種說法根本就是在欺騙社會大眾，以為大家真的不懂議事規則。第一，最近一次協商時自己講過，所有黨團代表都在，大家也都同意，如果有人拖著不簽名，可以昭告社會大眾。第二，即使沒有結論又如何，應該依照議事規則處理，把大家提出的修正動議、法案拿出來表決，表決過了就通過了，「你還要繼續欺騙社會大眾？我說你濫權，我說錯什麼？」

黃國昌也痛批，若依照此邏輯，那《道安條例》根本不該排案，混淆視聽。黃國昌也對蔡其昌開嗆：「我坐在這等你啊！當面來辯論啊！把議事規則講清楚啊！」、「你們告訴社會大眾酒駕防治的法案很重要，怎麼現在遊戲規則變成協商沒結論不能處理？」、「最後一次協商是有結論，你說有人不肯簽名，那就告訴社會大眾，誰在打假球？」、「你如果覺得我的批評不公平？來議場啊！」、「我們公開開直播，辯論給全國人民看！」

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