嚴防潛艦案生變 軍方：潛艦主次系統裝備各有3廠商提輸出許可

2019-03-19 12:24

〔記者羅添斌／台北報導〕針對潛艦國造執行進度，軍方預計在本月28日向立法院外交及國防委員會提出報告，熟悉潛艦國造政策人士今天說，為了防止潛艦案生變，海軍要求主系統或是次系統的裝備，都要有三家供應商能夠提出輸出許可，預防一旦一家生變之後，還有別家廠商可以立即提供。

他並且表示，為了表達我國潛艦國造的決心及誠意，供應商在向各國家提出主要裝備的輸出許可申請時，海軍司令黃曙光上將都會以親筆信函，提供給供應商提出申請，就是為了證明此項軍採購案為真實的，也表達台灣的誠意。

這位人士表示，在月底即將召開的潛艦國造執行進度祕密會議上，海軍將會備妥相關文件，包括主次系統裝備各個供應廠商所提供的裝備輸出許可文件，提供給朝野立委看，以澄清外界疑慮。

熟悉潛艦國造人士說，為求安全起見，目前潛艦國造的各項主次系統裝備，都有三家廠商同意提供，並且提出相關文件給我國，即便是部分難以獲得的裝備，至少也有兩家廠商提出輸出許可文件了。

至於有沒有生變的可能？或者是拿到輸出許可文件的廠商面臨各國政府干預而無法輸出的疑慮？這位人士說，廠商既然拿到各該國政府的輸出許可文件，就代表是各國政府的公信力及效力，該國政府若是反悔，廠商會因為權益受損而向該國政府提告，相信不會有這種事情發生。

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