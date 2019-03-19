願賭服輸請牛肉麵 立法院副院長表態挺小英

2019-03-19 12:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德18日登記民進黨黨內總統初選，過去被視為黨內新潮流系也與蔡英文友好的立法院副院長蔡其昌今天在立法院受訪表示，蔡英文總統、賴清德兩人都是他很尊敬的人，過去他已經表態支持蔡總統連任，說到做到，不管局勢怎麼變，以前說過支持蔡，現在還是支持蔡。

蔡其昌今天出席立法院的推廣台南市東山咖啡活動，會後接受媒體訪問。他表示，相信蔡、賴兩人都是很有智慧的人，現在只是初選登記階段，登記完後，還有協調機制，然後才進入民調，以他們兩人的智慧，應該會找到一個解決的方式，讓民進黨上上下下不會這麼焦慮。

「我願賭服輸請牛肉麵。」過去曾和媒體打賭五百元牛肉麵，認為賴清德不會是民進黨2020總統候選人的蔡其昌說，他對於賴清德參與初選感到很意外，不然之前也不會跟記者打賭。「以我對賴院長的了解，不覺得他會選，事實證明我不是太了解他。哈哈。」

至於外界認為在派系色彩上屬於黨內新潮流系統的蔡其昌沒有挺新系參選人賴清德，蔡其昌語帶無奈的說，「沒有什麼新系，新系指的是誰？大家喜歡用一個泛稱名詞去做分析基礎，到底是誰開會？誰做決定？新系這幾年來到底有沒有去一致決定什麼事情？大家應該要把問題釐清，我都很納悶，說我是新系，已經好多年沒有人找我開會了，那我算什麼？」

蔡其昌說，每個政治人物都應該為自己的行為、言論負責，這才是責任政治，他講的就是他個人的立場，大家都知道他跟賴清德是很要好的朋友，不過支持蔡英文是做人基本道理。

被問到何時知道賴清德要參與黨內總統初選？蔡其昌說，「跟你們同時知道。」賴清德從離開行政院後，兩人沒見面沒通電話。

蔡其昌說，如果大家認為他是新潮流，但這幾年都沒人找過他去開會，他跟賴清德從當立委感情就很好，也擔任蔡英文發言人、幕僚一路到現在，蔡英文都對他很提攜，過去沒有什麼人表態選總統的時候，他就曾說支持蔡英文連任，他說過的話一定做到，「我還是支持蔡英文連任，這是做人的基本原則和道理。」

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