黃國昌佔領主席台 直播要立委回來開會

2019-03-19 11:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今上午處理法案，因議程安排，主持院會的副院長蔡其昌在上午10點半左右宣布院會休息、下午5點繼續開會。時代力量立委黃國昌則在11點多忽然坐上主席台，大聲咆哮指主席蔡其昌「在搞什麼鬼」，才10點半就宣布院會休息、「為什麼不處理酒駕法案」；黃國昌並在徐永明的協助下拿起手機直播，向廣大網友說「看看空無一人的立法院」，才10點半就宣布休息。

立法院院會今原定有14個議程要處理，社會關注的酒駕防制、「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」則排在第14案處理，不過因朝野仍未達共識，主持院會的立法院副院長蔡其昌在處理到第6案時即宣布休息、下午5時繼續開會。時代力量上午即召開黨團記者會，要求朝野應盡速處理酒駕草案、莫再拖延。

黃國昌在院會結束後，與徐永明兩人拿著「酒駕防制，莫再拖延」的布條，將布條貼在主席台上後，黃國昌並坐上主席台，面對空無一人的議場，痛批主持議會的主席蔡其昌「恣意妄為」、「怎麼能如此隨便決定更改議程」，黃國昌更直接在主席台上直播，要求朝野立委應盡速回到院會、處理酒駕防治草案。

副院長蔡其昌稍早也在臉書開直播表示，如果黃國昌有時間開直播罵他，不如把時間花在意見不同的黨團，盡速跟國民黨、親民黨、民進黨團達成共識，縮小朝野的意見差異，「有結論的話，我很願意趕快通過」；蔡其昌說，立法院是合議制，他身為主席，不是裁決法案的人，無論是哪個法案，只要沒有協商結論，他就無法處理；蔡其昌並說，在網路上留言霸凌他的網友，應該理性了解立法院的議事運作規則後再來討論。

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