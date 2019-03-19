參觀樹林3D彩繪街 侯友宜體驗樂餵小馬

2019-03-19 11:24

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天前往樹林區鐵道地景公園、客家藝文中心參觀，由中山里長簡炎輝導覽地景公園上的彩繪街、當地文化歷史，並且欣賞客家鄉親會帶來最具客家代表性的「油桐花」舞蹈表演及二胡演出，現場也體驗擂茶DIY與搗齊粑。

地景公園自2017完工後持續增加煤斗車、3D彩繪街、君子巷及巨幅的馬賽克磚拼貼牆面，簡炎輝介紹，透過馬賽克磚創作拼貼出早期從煤礦洞的礦車到月台的火車、老車站、新車站到現代的電聯車，像是在時光旅行般的探索著山佳車站起源和成長。侯友宜經過3D彩繪街時，親自體驗與背景結合拍下的有趣照片。

沿著地景公園步道，侯友宜前往參觀樹林客家藝文中心，現場也和客家鄉親一同體驗擂茶DIY與搗齊粑，他說，新北市府致力推廣客家文化，讓客家族群的二代、三代能夠更關心自己的族群。

另外，侯友宜也說，特色公園「鹿角溪公園」轉型加入特色遊具的共融生態公園，是網路推薦親子共遊好地方，市府會與里長、公所共同努力將山佳的美給民眾看到。

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