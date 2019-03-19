立法院空蕩蕩...黃國昌爆怒直播：沒人要上班開會！

2019-03-19 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今（19）早爆怒開直播，表示今早原定審攸關酒駕防治的《道交條例》，排在第14案，而審到第6案時，新系立院副院長蔡其昌上午10點半就宣布休息，黃國昌因此爆怒坐上主席台，對著空蕩蕩的立院怒吼開直播，質問蔡其昌憑什麼休息，「防治酒駕可以這樣打假球嗎？」

黃國昌表示，時代力量要求《道交條例》排第1案卻被否決，依程序委員會的設定排第14案。但上午開會審到第六案，主席竟然在10:35就宣布休息。黃國昌怒吼，事情沒做完，法案沒審完憑什麼休息，到底有什麼更重要的事情，而排案子又可以這樣用騙的嗎？質問蔡其昌：「誰給你這麼大的權限，可以濫權成這個樣子？」

黃國昌怒批，每次酒駕發生，兩大黨都開記者會告訴人民很重要，排在議程上看似有誠意要審，現在立院卻不開會，「這是什麼國會？」、「防治酒駕可以這樣打假球嗎？」

黃國昌甚至氣到聲嘶力竭，破口像立法院長蘇嘉全喊話：「你的副院長很忙、你的副院長不開會，我拜託蘇嘉全院長回來好不好」、「大家都下班、大家都休息，酒駕法案還有臉開記者會說很重視，莫名其妙！」

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