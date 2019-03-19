「保黨護台灣！」 27位民進黨立委表態挺蔡英文

2019-03-19 11:09

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院前院長賴清德昨領表登記民進黨總統大選黨內初選，引發震撼；由於總統蔡英文先前已表態續拚連任，民進黨各派系27名立委今齊聚立法院議場大門，表態支持蔡總統；代表發言的立委陳明文強調，站在這裡，是代表基層的憂心，支持蔡英文才能保黨，才能守護台灣。

「合作顧台灣、團體拚勝選、堅持挺小英！」今天上午10點半，民進黨英系、正國會、新潮流、蘇系、謝系、海派等27名立委，齊聚立院議場大門前，高喊支持蔡英文口號。

陳明文表示，看到媒體、在野黨的操作，還有廣大「支持者的憂慮不安已經達到最高點」，今天我們大家站在這裡召開記者會，是代表基層的憂心與呼籲，是要保黨，保台灣，呼籲團結顧台灣，才能達到一加一大於二。陳強調，支持蔡英文才能保黨，才能守護台灣。

陳明文說，看到國民黨、特定媒體的做法，正以這件事見縫插針，分化民進黨，削弱本土的力量；執政就有包袱，包袱應該共同承擔，過去3年，面對中國越來越大的打壓，習近平正式啟動「一國兩制」併吞台灣的進程，國家經濟、各種改革亟待開始，國家急需振衰起敝的時候。

此時，蔡英文勇敢面對史上最大的壓力，努力改革國家，把台灣帶上正確軌道，總體經濟開始成長、重大改革開始啟動，國際社會紛紛支持台灣，成績大家都看得見，但這也讓蔡總統成為北京的眼中釘，藍軍的箭靶，反改革者去之而後快的對象。

陳明文指出，在這個時刻，作為執政團隊的一員，我們要呼籲，承擔不是「一個人」，真正的承擔，是能團結最多的人，而蔡英文是最能團結社會最大力量，團隊對外的人，就像蘇貞昌院長，承接院長工作後，一一的解決過去留下的問題，和團隊共同努力。

陳明文說，這次補選的經驗告訴我們，唯有團結才能克服內部分裂的因素，只有團結才能獲得勝選，面對紅、藍合流，面對北京嚴厲的挑戰，為了不讓國家脫離正確的軌道，我們沒有內戰的本錢，沒有讓對方見縫插針的本錢，民進黨必須團結，必須集合最大的力量來面對下一個挑戰。

陳明文強調，我們支持蔡英文競選連任，也呼籲一致對外。

現階段連署的委員包括，陳明文、蘇震清、羅致政、莊瑞雄、吳琪銘、陳歐珀、王定宇、蔡易餘、鄭寶清、楊曜、施義芳、蔡培慧、邱泰源、劉櫂豪、吳玉琴、江永昌、 郭正亮、管碧玲、黃秀芳、蔡適應、趙天麟、張宏陸、陳靜敏、鄭運鵬、吳焜裕、林岱樺、余宛如。

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