「回娘家」拜會侯友宜 朱立倫：以市民身分向市長報告

2019-03-19 11:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕投入國民黨2020總統初選的前新北市長朱立倫，今天上午「回娘家」，至新北市政府拜會市長侯友宜，兩人一見面就閒話家常，朱立倫說：「我今天是以市民的身分向市長報告。」侯友宜也開玩笑說：「蔡總統也是新北市民，她也沒找我報告。」引起現場哄堂大笑。

媒體詢問，兩人討論議題為市政或國政？侯友宜反問：「不是都一樣嗎？」

朱立倫表示，「我們什麼都可以談，侯市長很客氣，其實我常偷偷跑回來。」

侯友宜說，朱立倫在新北市府8年，對市府的一切非常熟悉，不用他幫忙引路，但基於地主之誼，仍必須接待朱上樓。

朱立倫說，今天是市民正式向市長報告。侯友宜也回應，「我們歡迎市民來市長室走走。」

朱立倫表示，他和侯友宜太常見面了，但今天是市民正式向市長報告，市民跟市長聊聊天，什麼都可以聊。

侯友宜則開玩笑說：「蔡總統也是新北市民，她也沒找我報告。」

朱立倫笑答，蔡總統這兩天比較忙，因為她昨天被突襲，蔡總統正在思考她要不要跟著宣布，自己也是務實的台獨工作者，另一個糾葛的是，到底要不要特赦前總統陳水扁。

侯友宜接著說，「不過我盼了3個月還等不到她」，意指「蔡侯會」至今沒下文。

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