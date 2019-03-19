感謝賴清德知遇之恩 管碧玲：但我仍支持蔡總統連任

2019-03-19 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德昨（18日）宣布投入總統黨內初選，挑戰蔡英文總統的連任之路，引發各界震撼，黨內人士也紛紛表態，民進黨團幹事長、高市立委管碧玲今公開表示，「支持蔡總統競選連任」。

管碧玲今在臉書上表態，她首先感謝賴清德的知遇之恩，也欣賞他為敗選承擔而離開的負責，但管碧玲認為今天這個局面，實在太突然，她曾公開表達支持蔡總統競選連任，也已經在選區替蔡總統辦過見面會，而今天管碧玲仍再度重申，支持蔡總統競選連任。

管碧玲指出，蔡總統的用人有缺點，讓執政十分辛苦，這大家感同身受、常常談論，但她認為「互補穩健」才是取勝的關鍵，在蘇貞昌院長上任後，這互補的成果已經開始展現。

若蔡總統無法競選連任，不就意味著民進黨自己都否定自己的執政，「民進黨做得太爛，連小英都被拉下來」，證明「執政失敗」，而這樣的自我評價，等於是國民黨最大的禮物，國民黨會全力攻擊這點，賴清德難以切割，未來大選，會變成「綁在一起」和「拼命切割」的選戰。

管碧玲強調，屆時民進黨整體局面，將變成「和國民黨一起打小英」。小英被關在總統府，走不出去，成為活生生的箭靶，國民黨可以玩8個月，2020選戰如何能贏？「民進黨自己都承認失敗了，何必再選民進黨？」

另外，管碧玲反問，若蔡英文成「歷史上第一個無法連任的跛腳總統」、「等於被拉下台的總統」，如何開展國際關係？各國要找誰當對口？難道要讓外交休兵1年？管碧玲最後再三強調，領導中心崩解1年，國防外交上首當其衝，未來不可預測，「基於以上的思考，我支持蔡總統。」

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