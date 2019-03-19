面對嚴峻挑戰無分裂本錢 陳其邁臉書挺蔡英文連任

2019-03-19 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德昨宣布投入民進黨總統初選，引起各界熱議，而行政院副院長陳其邁稍早在臉書公開表態：「不忘初衷，為了更好的台灣，我支持蔡英文總統連任。」

陳其邁在臉書表示，在2008年，也就是民進黨最艱困的時候，大家找了小英當主席，她一肩扛下幫民進黨重新站起來的責任，而在2016年執政後，我們急著兌現過去承諾人民的改革主張，但或許改革過於急切、疏於溝通，又或許方法不對、脫離民意，在2018年大選，人民用選票告訴我們做得不夠好。陳其邁表示，作為這些年共同參與的行政、立法團隊一份子，自己無法置身事外，必須與蔡總統，共同承擔責任。

而在兩個月前，陳其邁加入行政團隊，陳強調他的目標只有一個，那就是找回人民對民進黨的信任，而他和願長蘇貞昌在行政院「幾乎都是一天當兩天拚」，希望能在最短時間，協助蔡英文總統解決民怨，讓人民有感。

陳其邁指出，他知道面對艱困的情勢時，不只為了民進黨，更為了台灣，最重要的就是團結，而此刻國際局勢是前所未有的詭譎，2020年的大選更會決定台灣的生死存亡。陳其邁呼籲：「面對最嚴峻的挑戰，惟有堅持理念，堅定改革。我們沒有分裂的本錢，只有團結，才能壯大台灣，克服困境。不忘初衷，為了更好的台灣，我支持蔡英文總統連任，在改革的道路上，一起自信前行。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/