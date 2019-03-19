柯文哲訪美受場英文演說 獨派悄現身舉牌抗議

2019-03-19 10:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲目前正在訪美，他在美東時間18日上午赴駐紐約辦事處，出席台北市落實聯合國永續發展目標（SDGs）及性別平等成果簡報會，和國立台灣大學公共衛生學院院長詹長權、台北市性別平等辦公室人員說明市府推動永續發展及性平概況。

柯文哲在會中宣布，台北即將發表城市永續發展自願檢視報告。他說，台北是亞洲性別最平等的城市，生活多元且包容，個體差異形成台北之美。

聯合國為消除貧困、促進繁榮與人民福祉並保護環境，於2015年提出17項永續發展目標，致力在2030年前實現。2017年9月，台灣發表首份國家自願檢視報告（VNR），彰顯台灣落實永續發展目標的決心。

性別平等是聯合國永續發展目標重要一環。柯文哲表示，適當的性平政策可解決勞動力短缺與低出生率問題，提高城市競爭力；女性職涯發展與經濟獨立十分重要，大量研究顯示，釋放女性勞動力是帶動經濟成長的重要因素，正好契合促進就業與經濟成長的另一永續發展目標。

柯文哲說，台北是亞洲性別最平等的城市，也是亞洲最具包容性的城市之一。他以台北舉辦開齋節與同志遊行為例指出，台北生活既包容又多元，個體間的差異形成台北之美。

駐紐約辦事處長徐儷文表示，台灣雖然不是聯合國會員國，但願意承擔責任，致力做出貢獻，確保全人類都有永續且公平的未來。

詹長權演講時提到，台北優先推動7項永續發展目標，在平價能源、永續城市及氣候行動方面取得顯著進展，包括設置太陽能發電系統，讓垃圾掩埋場搖身一變成為「台北能源之丘」。

活動吸引上百人出席，除了華裔紐約市議員顧雅明等民意代表，紐約市政府也派員到場，宣讀市長白思豪（Bill de Blasio）肯定台北追求永續發展目標的信函。

柯文哲演說途中發生小插曲，自費同行並揚言抗議如影隨形的台灣國辦公室主任陳峻涵悄悄現身會場，拿出葛特曼、吳祥輝以及活摘器官的海報打算抗議，不過隨即遭當地保安人員帶離現場，陳峻涵則是配合的離開。

這段小插曲並未打斷柯演說，而陳峻涵在辦事處外受訪表示，他不滿柯文哲一再說謊，就像這次的FAPA事件一樣，柯萊兒（Liar）又多了一筆戰績，後續仍會用自己的方式表達意見。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/