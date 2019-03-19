呼籲「競爭勿忘團結」 陳菊：我支持蔡英文競選連任

2019-03-19 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德昨日宣布投入民進黨總統初選，引起各界熱議，民進黨內也有不同聲音，對此，與賴清德同屬新系的總統府秘書長陳菊今日在臉書發文，公開表示「我支持蔡英文總統競選連任」。

陳菊在臉書中提到，從昨天到現在，許多支持者的擔憂、焦慮，她都感同身受，她與賴清德相識20多年，知道他是個有理想性、有使命感的政治工作者，情感上他也是自己不可分割的兄弟。不過提及蔡英文時，陳菊表示蔡英文在民進黨最低迷的時候，帶領大家走出谷底，找回台灣人民對民進黨的信心，讓民進黨再站起來；蔡英文堅持台灣主權，面對一次比一次艱難的挑戰，帶領台灣站穩腳步，走向世界。

然而去年民進黨在大選遭受挫敗，陳菊表示她選擇與蔡英文共同承擔，「因為我知道她正走在正確的道路上，需要凝聚更多力量」，在國際情勢依舊險峻、面對民主存續的關鍵時刻，我們必須全力以赴守護台灣，「蔡英文總統尋求連任是理所當然」。

陳菊也強調，民主機制是民進黨堅持的初衷，我們也尊重每個人追求理想的權利，但是「競爭勿忘團結」。請以台灣為念，在2020年這一場關係台灣前途的總統大選，民進黨必須全力捍衛台灣價值」。

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