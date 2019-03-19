展現決心！立院潛艦祕密會議 海軍將秀文件給委員看

2019-03-19 10:23

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文政府力推潛艦國造，立法院也將安排潛艦國造進度的祕密會議，屆時海軍司令黃曙光上將將會親自向朝野立委報告潛艦國造進度，相關人士今天說，祕密會議規劃在本月28日舉行，爭取朝野立委支持。

他表示，潛艦國造的首艘艦，噸位數與現役的劍龍級潛艦差不多，但基於預算考量，首艘艦將不會配備AIP（絕氣推進系統）；至於量產階段會不會納入AIP系統，相關人士說，屆時會再做評估檢討。

熟悉潛艦國造政策的相關人士說，外界對於海軍究竟是否有能力 完成潛艦國造，對合約設計以及細部設計等等都存有相當程度的疑慮，28日的祕密會議中，海軍會帶著充分的相關文件，以及合作廠商提具的各項主次系統裝備輸出許可文件，展示給朝野立委看，就是為了履行對國會的承諾，並且打破外界錯誤觀感。

相關人士還說，在28日的祕密會議之前，海軍會先向國防部長嚴德發提出完整簡報及說明，並且由嚴德發指導強化。

依據108年度國防公開預算顯示，潛艦國造分成幾個階段，首先是第一階段合約設計，要在109年度內完成，經費為29億9770萬元；接著是第二階段的原型艦籌建，經費為493億6170萬元，從108年度開始執行，規劃到114年度完成。

至於第三階段的量產階段，相關人士說，會視首艘艦的下水及各項測試成果，進行滾動式的調整。

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