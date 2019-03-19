又有台僑社團拒接待 柯P：人生在世被拒絕多的是

2019-03-19 00:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲訪美邁入第三天，他在美東時間18日上午拜訪駐紐約代表處，中午將和美國外交政策全國委員會（NCAFP）會面。針對美國台僑社團台灣人公共事務會（FAPA）會長郭正光發出聲明稿拒接待，柯表示這種事情都是幕僚在聯絡，他也不太清楚到底發生什麼事情。

柯文哲出訪前接受廣播專訪，自爆訪美比較有聯絡的是FAPA，比較想去看一下FAPA，「但FAPA說你現在爭議太大，就算來也不能公開」。這段話讓郭正光不滿，發出聲明稿痛批，柯文哲此舉已形同讓行程曝光，不但毀約，也陷他於不義，因此決定拒絕和柯會面。

由於全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會先後發聲明拒絕接待柯文哲，柯的訪美行似乎不斷碰壁。柯坦言「現在不接待聲明越來越多了」，這沒什麼，人在世界上，被拒絕的次數多得是。

柯說，根本也沒有和郭正光說什麼，只是2013年有去過，所以有機會就去看一看，但對方說不要公開接待，「我說沒有問題啊」，就不要公開接待。

他還談到，2013年有次到美國，總共八個城市、十場演講，還記得是華府台灣人公共事務會主任王巧蓉安排的。

聽聞自己被郭正光批評是為了個人政治利益，違背不公開的承諾，柯則回說，其實沒有那麼嚴重啦。

柯沒有正面回應中午是否要和智庫會面，僅說通常來這裡就是多聽少說，主要是聽聽大家的意見。

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