高雄農產明起銷中國富士康 將再簽10億訂單

2019-03-18 23:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局大力行銷農產品，昨與鴻海集團簽訂MOU，高雄燕巢農會今馬上收到訂單，明起連續10週出貨鴻海旗下的中國富士康公司，並與全聯合辦「高雄物產展」，也將與中國廣東潮州連都貿易公司簽約，農漁產品總訂單破10億元。

鴻海集團昨與高市府簽訂MOU，由永齡選物農業銷售平台扮演台灣農產產銷調節管道，今馬上下單高雄燕巢農會芭樂，明早篩選裝箱、下午進貨櫃，連續10週運往中國富士康公司。

農業局今表示，鴻海集團董事長郭台銘昨與高市長韓國瑜簽訂MOU，預計1年要採購台灣農漁產品共1000萬公斤，今天馬上下單高雄燕巢農會芭樂，以每週600箱，每箱10公斤，連續10週送往中國富士康公司，預計明天上午7至10時篩選裝箱、下午3至5時進貨櫃。

農業局指出，市府並與全聯福利中心合作，推出「高雄物產展」，市長韓國瑜將於明天上午10時，親自與全聯福利中心執行長謝健南，一起向大家推薦高雄農產品。

農業局說，全聯為全台主要零售通路之一，為推廣台灣各地物產，首站來到高雄，與高雄市長韓國瑜攜手推薦高雄精選的10項農產品，於全台近千間門市販售，預計將售出超過2000噸的生鮮蔬果，讓全台消費者都能品嚐到高雄在地首選好物。

農業局表示，市長韓國瑜明晚6時也將於客家文物館圓樓餐廳，與中國廣東潮州連都貿易公司董事長歐德壯，簽訂高雄農漁產品10億採購合約，以每年採購2億元人民幣的農產品、農產加工品及漁產品，大力行銷高雄農漁產品。

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