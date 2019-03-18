蔡英文也要當YouTuber？ 預告明天將推特別影片

2019-03-18 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近來大力宣傳自己的官方LINE帳號，呼籲民眾踴躍加入好友，除了杜絕假消息傳散，同時也希望能和民眾近距離互動。現在蔡英文更要進軍YouTuber，開拓新一條管道讓民眾知道更多關於小英的大小事！

蔡英文今天稍早在臉書上表示，「辣台派」感謝民眾踴躍參與，不管是臉書、IG或是LINE帳號，都有許多人願意加入追蹤行列。為了能夠更貼近人民的生活，蔡英文宣布「辣台派要進軍YouTube了！」希望藉由更多元的溝通管道和民眾一起互動，同時一樣能接收到蔡英文的最新資訊，小英除了呼籲大家趕快按下追蹤訂閱，同時也透露明天將會有一支特別影片上傳至她的YT頻道！

不少民眾紛紛留言表示支持，「馬上訂閱！有更多元的管道可以溝通和傳遞訊息，就不會有人說總統都把門關起來做事了！」另外對於今天前行政院長賴清德也宣布參選總統一事，網友也鼓勵小英，「小英加油！永遠挺你」、「總統加油，您辛苦了。承受那麼多的非難，在民進黨跌落谷底時，是您帶領民進黨走到今天」。

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