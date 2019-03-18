謠言終結站》網傳駐日館處私改國名遭罰 外交部否認：無涉國名變更

2019-03-18 16:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕網傳駐日代表謝長廷要將我駐日館處從「中華民國」改名為「台灣」，遭日本裁罰。外交部今天澄清說明，我為保障駐日國有財產，持續交涉將館產改歸屬到館產管理委員會名下，「完全無涉國名變更問題」，也沒有遭裁罰的情形。

我駐日代表謝長廷13日表示，駐日代表處館產產權正名是他擔任駐日代表後自定的重大責任之一，今年內一定要辦妥，所有權人名義將變更為「台北駐日經濟文化代表處館產管理委員會」。

但網路卻傳出「駐日謝大使未經國會及全國人民表決，私自將中華民國國名竄改申請更名為台灣遭日本裁罰」等訊息。

外交部今天特別澄清說明，我駐日本代表處依據立法院決議，在保障我國有財產權及確保駐日館處自主運作的原則下，持續向日方交涉。我方盼將我國駐日本代表處館產，全部由私人名義改歸屬為駐日代表處館產管理委員會所有，完全無涉國名變更問題，也從未有遭裁罰的情形。

外交部強烈譴責惡意製造及散播不實謠言的幕後黑手，同時呼籲社會各界切勿誤信謠言，甚至以訛傳訛，以免成為散播謠言的幫手。

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