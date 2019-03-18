美方是否出兵保台？ 范世平認為這個是關鍵...

2019-03-18 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣師範大學大陸研究中心主任范世平接受外媒電話專訪，談及美國是否會出兵替台抵禦中國，他認為，美方目前根據《台灣關係法》對台出售防禦性武器，他也，美軍參戰的關鍵有所著墨。

范世平接受《美國之音》「海峽論壇」專訪，他認為目前美方是否會參戰「存在疑問」，民間說法稱美國可能會按《美日安保條約》對中反擊，但台灣是否算在條文中的日本附近？日本是否一起參戰？均沒有人說得準，對於中國來說，他們當然會覺得美、日會袖手旁觀。

范世平解釋，倘若台海戰役是台灣主動挑起，「美國是不會介入的」，如果中國貿然破壞台海現況，美方才會有所動作，總統蔡英文目前不承認「九二共識」的舉動，美方並不認為是破壞現狀，但中國派出軍機繞台，就被美方視為眼中釘，所以才會出現美軍航艦巡弋台灣海峽。

范世平提到，台海戰役是否會有外援介入，還是要看國際間如何定義中國的行為，例如中國在南海填海造陸，設置基地，就被許多國家視為單方面破壞現狀，若中國突然用飛彈攻擊台灣，全球國家會認為中國違反國際法，有損中方「大國地位」，若對台宣戰，美國可能就會把航艦艦隊開來台灣。

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