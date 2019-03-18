盧秀燕「禮貌市長」再被噓爆 網友：想洗白打斷張泰山引退賽

2019-03-18 17:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕出席中部美展頒獎典禮，晚到等表演結束才入場，媒體報導「尊重表演也是一種禮貌」。新聞分享至PTT後，卻被挖出盧曾亂入張泰山引退儀式遭球迷噓爆，網友表示「盧上次打斷別人演出，又不是笨蛋，犯第二次錯」、「想洗白上次打斷張泰山引退賽 以為大家很健忘嗎」、「雖然是基本禮貌，在國民黨的確算是新聞」。

媒體報導，盧秀燕日前受邀出席中部美展頒獎典禮時，告訴隨行人員先停留在會場後方，期間還不斷提醒主辦單位，不要打斷表演者演出，是窩心的「禮貌市長」做最好的示範。

但「遵守基本禮儀」經媒體獨家披露後，網友轉貼分享卻不被多數網友買單，還挖出張泰山引退儀式時被盧秀燕亂入的事蹟。去年張泰山引退儀式，盧秀燕本是神秘嘉賓，卻因亂入干擾到正在進行表演的滅火器樂團，球迷為之傻眼，也引發不滿鼓譟、噓聲四起。

對於盧秀燕市長此次的「貼心」表現，網友卻酸說「基本禮儀好嗎，之前打斷別人被噓到下臺忘記了嗎」、「捧完韓現在改捧盧了嗎」、「要是有人能提出說他表演到一半或快結束才來的話，就被打腫」。

還有網友聯想到高雄市長韓國瑜先前出席「草地音樂會」，卻遭網友質疑遲到又作秀的事件，質疑「是在酸韓國瑜韓導對吧？」，對於盧市長「遵守基本禮儀」的表現完全不領情。

此次盧秀燕謹記教訓不打斷表演者演出，算是記取尊重表演的基本禮儀，只是網友對於過去國民黨首長亂入表演的印象深刻，網友質疑若希望藉此「洗白」恐還要一段時間的努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/