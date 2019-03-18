韓國瑜稱鄭世維、謝龍介「嗑爛飯」遭圍毆 立委補選是綠營輸

2019-03-18 15:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天再被問到立委補選結果，他形容鄭世維、謝龍介是像早期轉學生被吃「嗑爛飯」，遭府院黨聯手圍毆，卻讓綠營在深綠票倉險象環生，誰輸了？是民進黨輸了。

韓國瑜今重申贏不算贏、輸不算輸的論點，他認為民進黨輔選兩席立委勝出，看起來很風光、贏了兩席立委、但卻輸了選票，國民黨輸了兩席席次，但是卻贏得選票，這看結構就知道。

他舉小時候的轉學生，每次轉學生轉進來後，有的老同學就會打架，5、6個打1個的「嗑爛飯（早期眷村用詞、集體群毆一個人的意思）」，謝龍介在台南是吃嗑爛飯、是被圍毆的，這麼大的黨府院所有力量下去圍毆謝龍介一人，但是謝只輸3%選票。

韓國瑜表示謝龍介跟鄭世維沒有輸，誰輸了？民進黨輸了，民進黨自己深綠選票選的這麼險象環生，民進黨要檢討這執政3年，是否真的讓人民滿足？其實從這裡，民進黨才能找到解放。

韓國瑜提醒，下一場選舉是73個立委選區，府院黨全部集中絕對不可能，所以他覺得這次民進黨看起來贏但沒贏，國民黨看起來輸但並沒輸，他希望台灣人民繼續把眼睛睜大，哪一個政黨可以讓台灣人民過更好的日子，然後去支持，鬼混的都要下台。

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