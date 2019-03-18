賴清德登記參選 高嘉瑜讚：民進黨「最後的絕地武士」

2019-03-18 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德拋出震撼彈，登記民進黨總統初選，挑戰尋求連任的總統蔡英文，黨內人士也紛紛做出表態，除了台南市新科立委郭國文支持賴清德外，北市美女議員高嘉瑜也讚賴清德是「最後的絕地武士」，必須出來力挽狂瀾。

民進黨北市議員高嘉瑜今在臉書上傳與賴清德的合照，大讚賴是一位明知不可為而為、越堅困越是勇於承擔的人，高嘉瑜表示，她一直都說賴清德是民進黨「最後的絕地武士」，而目前台灣正面臨中國想透過2020政權易手後簽訂和平協議，改變民主、自由的空前危機。

高嘉瑜表示，在這危機關頭，民進黨「最後的絕地武士」當然必須站出來力挽狂瀾，表達出力挺賴清德之意；底下支持網友表示：「賴神出馬，才能把失去的年輕票再度的吸回來」、「只有賴清德知道承擔兩個字怎麼寫」。

但也有網友認為：「身為投他兩次的台南市民，不支持他2020出來選，團結很難？，都這麼艱困了還想網內互打」、「但是蔡英文是絕地大師尤達，比較強吧」。

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