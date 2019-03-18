祝福賴清德 南市國民黨團：賴當總統會宣布獨立？

2019-03-18 13:29

〔記者蔡文居／台南報導〕針對對前行政院長賴清德宣布投入民進黨內總統初選，台南市議會國民黨團今天發表聲明給予祝福，並指賴清德多次自稱是「務實的台獨工作者」，一旦他當了國家的領導人，他會否宣布獨立？

南市國民黨團書記長蔡育輝表示，台灣是民主國家，任何人只要符合法律條件，都可以從事任何公職的選舉，各政黨也都有權利推出各自最強的候選人，國民黨議會黨團予以祝福。

蔡育輝表示，賴清德提出當選後將特赦阿扁的論述，目的無非是為選總統，爭取台獨及深綠的支持，至於選後會怎麼做？是個問號；賴清德也多次自稱是「務實的台獨工作者」，一旦他當了國家的領導人，他會否宣布獨立？是否會把台灣帶到戰爭的邊緣？這是令所有國人憂心的問題，他必須要說清楚講明白。

他表示，賴清德曾為了議長選舉結果不是他所支持的人，234天拒絕進入議會，完全藐視法律規定，視法治如無物。擔心一旦賴清德當了國家領導人，會不會完全變成失控的火車，對台灣人民帶來毀滅。

他同時也呼籲國民黨中央黨部，要儘快且明確的推出總統人選，勿破壞黨內團結，對於各地立委選舉，也要推出最強棒，不要像過去只推派得出人就行，因此務必推出最強的立委人選，才能得到更多選民的支持。

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