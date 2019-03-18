蔡、賴誰最強？ 卓榮泰：民進黨有公平機制

2019-03-18 13:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德今登記民進黨總統初選，挑戰尋求連任的總統蔡英文，民進黨秘書長羅文嘉今上午接受媒體訪問時指出「民進黨沒有分裂的本錢」，但對於賴登記初選，羅文嘉表示，他是正面看待，這證明也表現出民進黨是民主的政黨，任何人都有權參與。他也希望初選過程能給民進黨帶來加分、帶來更精實的團結和合作。

由於賴清德登記完成受訪時表示，他認為該有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此決定響應民進黨主席卓榮泰的號召、回應基層民眾期待，登記民進黨總統初選。卓榮泰被問及此事時表示，他一直提到，透過黨民主程序推出的候選人，一定要是代表黨最堅強的候選人，因此賴應是在這個想法上做這段發言。

至於先前是否知情賴清德領表登記？卓榮泰表示，「前天以前想的都是補選，昨天想的是謝票，今天早上知道有這件事」，他和黨秘書長調整心情，迎接黨內提名的程序。

卓榮泰表示，民進黨是成熟民主政黨，有完備的黨內機制，也有能力和能量處理各種黨內事務，這是提名公開公平的機制。他會要求絕對能促進黨內團結的過程和結果，黨中央也一定有能力圓滿完成所有提名機制。

至於蔡英文與賴清德誰是「最強人選」？卓榮泰說，民進黨有的公平機制。他並表示，這次立委補選過程中，民調數字非常準確，他會要求民調機制再更精進，希望透過這樣的機制，完成出來的是最科學、最有依據、最準確的民調，才能說服黨內同志，也能和外界和社會對話。

對於賴清德領表登記總統出選，羅文嘉則說，他是正面看，這證明也表現出民進黨是民主的政黨，任何人都有權參與。他也希望過程能給民進黨帶來加分、帶來更精實的團結和合作。民進黨會確保兩件事，第一是中央黨部黨務中立，第二是總統初選過程中維持理性與公平競爭。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/