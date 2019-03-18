柯P快閃911紀念館有行程瑕疵？ 外交部澄清報導不實

2019-03-18 13:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲正訪問美國，媒體報導因駐處流程瑕疵，911紀念館館方一度動怒。外交部今天說明，駐處一直與紀念館保持密切聯繫也提出申請，惟現場採訪人數過於龐大引發館方關切，說明後館方便同意拍攝，並無駐處處理瑕疵的情形。

柯文哲訂於美東時間17日上午前往911國家紀念館致意，但因塞車延誤行程，僅在紀念館停留10分鐘。媒體後續並報導指出，由於駐處未即時提供採訪名單，一度讓館方勃然大怒，並指控駐處流程瑕疵。

台北市政府發言人劉奕霆澄清，駐處確實有事前提供採訪申請名單，但可能現場人員沒有這個訊息，經駐處於現場再次出示申請文件後才同意拍攝，也因為前一個行程延誤，才取消後面入館參觀，絕無駐處在處理上有瑕疵的情況。

外交部今天也說明，相關報導與事實不符，因駐處為安排柯市長訪問，一直持續與911紀念館等各參訪對象保持密切聯繫，也於事前提出參訪紀念館申請。911紀念館場地維安程度一向較高，由於現場媒體採訪人數過於龐大，而引發館方關切，經駐處說明並再度出示申請文件後，館方即同意媒體拍攝，並無所謂駐處處理瑕疵的情形。

外交部強調，一向樂見地方政府首長與美國行政部門進行互動交流，相信將有助美方增進對我政界及政府相關政策的瞭解。外交部同時也希望媒體於報導前聯繫主辦單位瞭解實情，避免造成誤解，抹煞駐外同仁努力。

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