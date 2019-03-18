巧遇彰師大？王金平、王惠美互動怪怪的…

2019-03-18 11:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕藍營政壇，國民黨彰化縣長王惠美被歸類為國民黨大老、王金平的人馬，兩人互動向來被外界放大檢視，今天，王金平出席一場大學校務發展會議，最後進入會場的王金平看到了王惠美也在場，驅前跟王惠美握手，用微笑卻帶疑問的語氣問候王惠美「你也會來喔！」王惠美笑笑回答說，「我一定要來的！第1次來參加！」雙方幾秒鐘的對話，引人聯想互動已沒以往熱絡。

王金平曾在彰師大前身進德中學教書過，也是彰師大授證的名譽博士，校方每年1月到3月間舉辦校務諮詢發展會議，邀請委員提供校務發展的意見，今年，校方邀請15位校外學者專長擔任委員，並由王金平擔任召集委員，縣長王惠美也受邀其中。

王金平今天一早先到和美恭賀立委補選當選人柯呈枋， 隨後趕往彰化市參加會議，王金平比預定時間晚了約20分鐘到達，王金平一下車就被媒體包圍，王惠美的座車也緊跟在後，王惠美下了車直驅會議室，王金平受訪結束後最後1個進入會場，逐一與已坐定位的委員們握手致意，走到王惠美座位時，王惠美起身伸手與王金平握手，雙方握手瞬間，王金平順口問了「你也會來喔！」王惠美微笑回說「我一定要來的！」兩人對話讓原本寧靜的會場氛圍多出歡笑聲。

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