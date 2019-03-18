國民黨總統初選制未定 盧秀燕：不必拘泥於形式

2019-03-18 11:40

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨今日展開總統大選黨內初選登記，國民黨初選機制目前尚未定案，對於是否保留徵召方式，台中市長盧秀燕今日表示，初選機制不必拘泥於形式，只要候選人實力強，不會在乎任何方式。

民進黨展開總統大選黨內初選登記，前行政院長賴清德表態參選，在政壇投下震撼彈，對於是否會影響國民黨初選，盧秀燕表示，國民黨也是人才濟濟，上一屆還找不到總統人選，現在總統候選人很多，如何選出一位最適當的、能贏，又能帶領國家往正確方向，現在也是有點頭痛，國民黨正啟動初選機制，候選人會陸續浮上檯面，有意參選者都已展開競選步伐，她都給予祝福，相信民眾會替國民黨選出最適當的候選人。

至於是否保留徵召方式，盧秀燕說，選舉方式不是最重要，如何選出最適當的候選人才是最重要，她認為不必拘泥於形式，如果拘泥於形式，選不贏也無效，所以初選機制不妨靈活一些，只要候選人實力強，不會在乎任何方式。

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