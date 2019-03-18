賴清德參選總統 藍委：因蔡總統民調低

2019-03-18 11:22

〔記者林良昇／台北報導〕前行政院長賴清德今拋出震撼彈，表態參加民進黨總統初選，國民黨立委費鴻泰表示，賴參選會產生化學變化，民進黨調整選舉佈局，國民黨沒有理由不去調整，國民黨立委李彥秀認為，蔡總統民調低落，賴在民進黨內有支持聲音，國民黨應找出最強候選人，才能打贏選戰。

費鴻泰表示，賴清德參選是民進黨派系談不攏的結果，尤其獨派挺前總統陳水扁要求特赦，特赦議題對蔡總統乃至於賴清徳絕對是一個重大的題目，但如果賴拋出特赦扁的題目，只是向獨派低頭、向貪腐低頭而已。

費鴻泰認為，國民黨要透過各種方向民調，必須得做戰略上的調整，因為當民進黨在選舉佈局調整同時，國民黨沒有理由不去做調整、改變，如果賴清德拿到民進黨總統候選人門票，對民進黨、國民黨乃至台北市長柯文哲，都會產生化學變化，這時國民黨若不去做調查研究、調整，明年選戰會很辛苦。

李彥秀表示，賴清德參選總統是因為蔡英文民調持續低落，有沒有辦法打贏2020，在民進黨內很多問號，包括很多立委也有很多疑慮，現在「蔡賴配」是民進黨主流意見，但是賴清德本身意願到底是什麼？都值得觀察，相信賴清德在民進黨內還是有一股支持的聲音。

李彥秀強調，不論是「蔡賴配」或賴清德出線，國民黨應要思考把兩岸論述、國家定位深化、說明清楚，讓國人信任國民黨，讓討厭民進黨轉成支持國民黨，國民黨要加緊腳步，剩下10個月時間，不能有太多遲疑，儘速把位置調整好，找出最強候選人。

李彥秀說，透過初選方式，大家如何團結，是黨中央現在要即刻做的﹔民進黨還是非常會選舉，特別是這次大環境不佳狀況下，民進黨還可以贏得2席，民進黨挾行政資源，國民黨完全在野沒有資源，如何打贏選戰，藍營應以大局為重好好思考。

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