王金平祝賀柯呈枋當選立委 大家卻喊：王總統！

2019-03-18 10:26

〔記者湯世名／彰化報導〕立委補選國民黨柯呈枋贏得彰化縣唯一1席立委，宣布參選下屆總統的前立法院長王金平今天到和美恭賀柯高票當選，王金平表示這次選舉國民黨有相當進步，希望未來10個月大家能更團結，迎接中央選舉，他並強調，總統選舉制度要通過黨內初選，要黨員支持與一般民眾民調支持，希望大家幫助讓他在彰化能獲得更多支持，出線過關邁入大選，結合立委候選人一起營造勝選的聲勢出來，眾人還高喊：「王總統！」聲勢浩大。

柯呈枋致詞首先感謝在大家努力協助下當選立委，當晚他就致電給王金平感謝，也請王撥冗來彰化，他要向王請益，因為王是在立院最資深且最值得請益的對象，他當選立委有很多事項要進入狀況，要向王學習的地方很多，王也答應會全力協助，只要有時間就去他辦公室討論。

王金平則表示，柯獲得選民支持，是大家團結與柯個人優異條件突破困境勝選，10個月的立委任期很短，學習時間不多，要盡早進入狀況適應環境，非常歡迎柯隨時來辦公室一起討論。

王金平說，這次選舉國民黨有相當進步，希望未來10個月大家更團結，迎接2020年中央選舉，大家應體認2020年選舉的意義與重要性。這次立委補選台南、新北已盡最大努力與團結，選舉結果票數相差無幾，跟以前來比進步太多，歸因於大家團結與候選人積極拜票，以及「韓流」發生很大的作用，助長聲勢，讓更多選民有機會參與與了解候選人政見，因此是雖敗猶榮，還好有保住彰化縣長王惠美留下的這一席。

對於媒體詢問是否尋求「韓」的支持，王金平表示與韓心意相通，就會達到相當的成果才對。王金平並說，總統選舉制度要通過黨內初選，要黨員支持與一般民眾民調支持，希望大家幫助他，讓他出線過關，邁入大選，希望能結合立委候選人一起營造勝選的聲勢出來，希望讓他在彰化能獲得更多支持，現場大家並高呼：「王總統凍蒜！」聲勢浩大。

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