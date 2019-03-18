彰化立委補選綠營內鬨犯大忌 藍營老神在在

2019-03-18 09:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕新北三重、台南、彰化、金門立委補選結束，國民黨攻下彰化縣，保住原本彰化縣4席中唯一1席藍營的席次，明年就是總統及立委選舉了，民進黨提名將循黨內初選的提名機制，國民黨循雙軌並行，將以現任優先和民調初選推派人選。

彰化縣共4個選區，第1選區國民黨柯呈枋已提前取得爭取連任的門票，民進黨黃振彥打了一場黨內分裂的敗戰，能否如支持者喊出再戰，變數頗多，黃振彥敗選關鍵在於黨內分裂，若還是縫補不了地方分裂的傷痕，明年想續披綠營戰袍，恐怕不是那麼容易。

尤其，綠營深耕該選區的人選也有演員、導演出身的前彰化縣文化局長陳文彬，是民進黨新潮流系的成員，他從參選立委失利到轉任縣府公職，又繼續留在該選區輔選縣長和立委補選。

不願具名的民進黨資深黨員指出，「由縣議員轉戰鎮長的黃振彥，讓太太楊妙月參選縣議員，形同丈夫交棒給老婆，楊妙月順利當選因而擠掉了民進黨林士堅的連任之路，縣議員落選頭讓鄉親不捨，『夫妻先後都出來選，都給同一家的人，別人都不用選』耳語傳開殺傷力在補選開票結果向來是綠營票倉的秀水，竟然輸掉2000餘票，可見傷痕之深。」

民進黨縣黨部主委邱建富說，依照黨中央規定，彰化縣選舉得票數超過42％，未被列入艱固選區，正常選區依照黨內初選的提名作業進行。

國民黨縣黨部主委張曼莉指出，提名權在中央，地方只是協調建議名單，依黨中央機制，補選剛當選明年直接提名，彰化縣第1選區現任優先提名，第2、3、4選區循登記、協調及民調初選機制。

第1選區國民黨柯呈枋，今年年初黨內初選時與和美鎮長阮厚爵廝殺過，阮厚爵去年年底才剛連任鎮長，年初又想轉戰立委惹議，初選最後失利，但阮厚爵鎮長任期已是第2屆，明年若未能轉戰立委，更上一層樓的政治之路恐將受挫，或只能回鍋參選縣議員，如何佈局下一步棋，值得觀察。

原獲時代力量提名參選第1選區立委補選的楊澤民，最後因遷移戶籍時間太晚而喪失參選資格，楊澤民也已表態競逐明年立委。

第2選區現任者是民進黨黃秀芳，黨部主委邱建富也躍躍欲試，國民黨方面也有縣議員張瀚天、前立委陳杰等人視為熱門人選。

第3選區現任民進黨洪宗熠，國民黨前立委鄭汝芬的女兒謝依鳳，南彰化主要街道已出現多面其問候鄉親的行銷看板。

第4選區現任者民進黨陳素月，國民黨方面，前立委的全國農會理事長蕭景田近期將表態參選，縣議員第1高票當選的前員林市長張錦昆，地方勸進聲音高，前縣長卓伯源近來積極參加公開活動，這次立委補選陪同柯呈枋掃街拜票、謝票，輔選續航力會不會轉移到自己再戰，備受關注。

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