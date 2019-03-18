立委補選KMT小輸韓粉焦慮 學者：吳敦義對韓養套殺？

2019-03-18 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕本月16日（上週六）新北、彰化、台南與金門立委補選中，結果似乎不如預期，國民黨僅柯呈枋守住彰化的席次。對此，師大教授范世平昨（17日）在臉書貼出一篇〈韓粉更焦慮，吳敦義在「養、套、殺」？〉的分析文，發表個人看法。

范世平在貼文中表示，國民黨在補選中小輸，「韓粉」更擔心明年大選是否會輸，所以定要韓國瑜出馬，然而「非韓粉」可能會說，韓也沒較厲害，謝龍介、鄭世維也沒選上。

范世平在貼文中，拋出「吳敦義真的不選總統？真的挺韓國瑜？還是對韓『養、套、殺』？」的質疑，指稱吳知韓「遲早消風」，除短期內難有政績、政策一再跳票，並舉媒體人黃光芹為例，「韓粉」恐不斷爆衝，且「他們越焦慮韓是否選總統，越會暴衝，這些都會讓韓扣分」。

范世平在貼文中指出，吳敦義「利用目前韓國瑜的高人氣來堵朱立倫、王金平，讓他們三人互咬，彼此傷痕累累」，最後他可「鷸蚌相爭，漁翁得利」，並稱「特別吳挺韓，『韓粉』也會支持吳」，而非朱、王。

范世平在貼文中提到，吳敦義釋放宛若不選的訊息，卻又沒說死，將自身置於超然地位，「可攻可守，持盈保泰」，不過范直言，政治若都是算計，沒有理想、價值，「最後是白忙一場」。

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