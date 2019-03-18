談獨立參選2020優勢 柯文哲：沒有政治、人情包袱

2019-03-18 09:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為問鼎2020總統熱門候選人之一，他16日啟程到紐約，並在美東時間17日正式展開訪美行程，此行也被外界視為柯文哲選總統前的「面試」。

柯文哲上午8時率台北市政府發言人劉奕霆、副發言人陳冠廷及國際事務委員會執行長楊慶輝等人跟哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）進行早餐會，會談約1小時，之後到911國家紀念博物館向台灣罹難者獻花，10時30分參訪南街海港，並接受媒體訪問。

對於媒體提問，如果作為獨立參選人參選總統，優勢在哪裡？柯文哲笑說，如果回答這一題，就好像已經要選一樣。

但他仍接著說，台北市前一個獨立的台北市長是高玉樹，其他也沒有非政黨的人來當台北市長，自己身為一個獨立的市長，不會因為藍綠議員，就給他們不同待遇，反正議員就議員，市民就市民，講得有道理就聽。

柯表示，身為沒有黨派的市長，就是包袱比較低，包括意識形態、政治包袱、人情包袱，且選舉過程當中，也沒有和財團有太多掛鉤，選舉費用很低，所以自己的執政包袱比較小，可以按照實際問題，提出比較實際的處理方式。

柯文哲強調「沒有太多負擔是我的優點」。

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