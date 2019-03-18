318太陽花學運5週年 江宜樺斥：攻佔政院像土匪強盜

2019-03-18 09:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是318太陽花學運5週年，前行政院長江宜樺今日接受廣播節目訪問痛批，「太陽花學運的情緒，將台灣推向難以翻身的深淵」，318是被政治操作的歷史事件，學生行為非常不可取，攻佔行政院像土匪強盜，電腦還被偷走，為了反對馬政府大陸政策，反而讓台灣喪失很多機會。

江宜樺表示，這幾年來台灣一直沒有客觀談論太陽花學運，有些人會具體微觀角度看太陽花佔領立法院，也有人會宏觀角度看太陽花學運。

江宜樺談及，太陽花學運是為反服貿，背後還有反馬政府大陸政策的情緒，加上那時平均薪水沒有辦法增長，年輕人對貧者越貧、富者越富的情況不滿，全球化下美國也有反華爾街運動、中東有茉莉花革命，這些都有一些影響，這是爆發太陽花學運廣泛的背景。

江宜樺指出，他自己作為當事人，318學運之後台灣政治發展就轉向不同方向，「太陽花學運的情緒，將台灣推向難以翻身的深淵」，讓台灣整合進區域經濟的政策中斷了，台灣的不安也沒有因為學運而找到出口。

江宜樺提及，時間會是最好檢驗，反服貿的訴求經過時間檢驗，當時所反服貿、反黑箱訴求是政治操作動員的工具，監督條例到現在連審都不讓它審，至於張慶忠審查時發生的黑箱作業，遭外界質疑沒有公聽會，但立法院當時已舉辦過12場公聽會。

江宜樺質疑，反觀後來的同性婚姻問題，政府是制定同婚專法，不過擬定過程通通都沒有任何討論，「請問這些抗議黑箱的人在哪裡？他們有站出來抗議嗎！」

江宜樺認為，很多指控都是煙霧彈，都是為了阻擋當時關係不錯的兩岸互動，來看馬政府當年執政，到底服貿有哪一條是出賣台灣主權，這些政治操作反而讓台灣喪失很多機會。

江宜樺痛批，「318是被政治操作的歷史事件」，2014、2016年選舉民進黨都有收割到太陽花學運的「成果」；對於日前去台大演講遭到學生包圍，他則坦言，那一天心靈感受是很難過，不是替自己難過，是替那些學生難過，那些學生情緒還沒有從仇恨之中走出來。

江宜樺更批，有些人打著江宜樺學生名義在媒體上批評他，但自己根本也沒教過他們，自己看一看覺得非常可笑。

針對外界對於他有「殺人院長、出庭落跑」指控？江宜樺駁斥，根本一派胡言，自己那天根本就不需要在早上出庭，何來逃避，那是扣在自己身上帽子。

他批評，學生不斷把他圍困在黑板，一直喊著「殺人院長」，哪時剛好看到一支粉筆，就用習慣方式在黑板寫字，結果不斷被擦掉，「還把粉筆從我手中搶走」，關於落跑的指控，這是莫須有極大的扭曲。

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