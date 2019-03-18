黎安友指兩岸一家親非現在趨勢 柯P：那是表達友善態度

2019-03-18 09:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天（美東時間17日）正式展開訪美行程，他首先和哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）會面，兩人會後分別受訪。對於黎安友指其「兩岸一家親」論述並非現在趨勢，柯解釋，黎安友在會中沒有針對兩岸一家親回答，主要是覺得台灣和大陸間有隔閡，這點大家看法一樣，如果將來中國更民主化，是不是有更多機會讓台灣和大陸做些什麼樣的交流。

黎安友事後受訪時被問到對於柯文哲「兩岸一家親」的論調，黎安友直言，現階段台灣認同和中國是分開的，但如果未來中國走向更民主化的發展，台灣人也許會比較傾向中國，不過現階段「我不認為兩岸一家親是趨勢」。

柯文哲表示，台灣和中國有些障礙，有些不一樣，這點大家看法都一樣。柯也說，兩岸一家親是種態度，就是「how are you」，「我對你表達我的友善」。

至於長達50分鐘的會面還談了些什麼？柯文哲說，其實五十分鐘光是打招呼就去掉幾分鐘，也無法講太多，最主要就是認識這些中國、台灣問題的重量級學者，留下通訊方式，後續可以聯絡，「和世界交朋友」，未來也可以邀請他來台灣，或是有時有問題可以請教他，這就是認識世界的過程，彼此互相交換想法。

媒體追問，因為美國學者大多認為美中將進入新冷戰模式，台灣該如何自處？柯文哲則說，若問五十年後這個不敢講，但未來十五年，世界局勢大概就是美中對抗的局勢，就是在基本局勢下大家去思考怎麼處理，台灣自己是一個比較小的部分。

柯文哲笑說，自己也有問黎安友意見，大家也是笑一笑而已，美中對抗的局勢已經定型，這點大概不會改變，所以其他國家面對這個局勢怎麼調整，這是一個好問題，大家開始去思考吧。

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