蔡政府超大手筆！三軍主戰裝備齊步走 M1戰車將有好消息

我國向美方提出M1A2 SEP V3戰車（見圖）採購案，預期近期美方將有具體回覆。（圖擷取自美國陸軍網站）

2019-03-17 22:57

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡政府強化國防，同時對陸海空三軍主戰裝備採購或自製，預估連同戰機採購編列特別預算在內，至少達到3200億元左右，其中，向美採購M1A2戰車一案，我國已向美提出發價書需求信函，時間點比起F16V戰機案更早，軍方預期在今年年中，得到美方正式回覆的可能性相當高。

空軍在上月底向美方提出採購F-16V戰鬥機的「發價書需求信函」（LOR for LOA）。軍方證實，我方提出的就是66架F-16戰機系統中最新的Block70/72（也就是國人俗稱的F-16V）。

在M1A2戰車部分，軍方高層今晚說，已經向美提出發價書需求信函，時間點比空軍的F16V 更早，預期今年中之前，美國政府將會宣布出售戰車與戰機給台灣。

高層並表示，由於M1戰車生產線已經停止，各國若有需求，都是採翻新車上配備方式進行，我國採購的將是最新的M1A2 sep v3版本。

據指出，軍方對於M1A2戰車案，相關預算已於今年度開始編列在機密預算內，若獲美方正式同意後，相關預算可能會改列公開。

軍方內部估算，若總數為兩個營數量需求的108輛，總價將近新台幣200億元，在F16V戰機方面，預估總價約2500億元，將採特別預算方式編列。

至於潛艦國造案，軍方高層說，難免會有些小波折，但問題不大，絕對可以解決。首艘原型艦預定2025年度完成，建造費用為493億元。

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