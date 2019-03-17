選後第一夜！馬英九、吳敦義、王金平同桌

2019-03-17 23:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標今晚為次子顏仁賢和媳婦黃子涵補辦婚宴，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平等黨內大老均出席婚宴。對於這次立委補選結果是否影響2020總統大選，3人均不願多談，王金平只說，「再說吧」。

顏仁賢和黃子涵的婚宴在台中市林酒店席開160多桌，國民黨內黨政人士幾乎都到場，展現顏清標的人脈。

針對這次立委補選結果對2020總統大選的影響，前台中市長胡志強稍早在受訪時表示，「颱風預報都來了，還有太陽嗎，不要再想太陽的事」。而在馬英九抵達時，記者轉述胡志強的說法，馬英九說，「很有道理」。

另外，王金平在受訪時指出，這次立委補選結果，國民黨在得票數與得票率還是有進步，表示輔選的人有盡力，也收到成果。至於對2020選舉的影響？他說，「再說吧」。

吳敦義在面對媒體詢問時則不願表示意見。而在婚宴會場內，馬英九與吳敦義、王金平同坐主桌，馬英九與吳敦義席間不時交談，讓坐在旁邊的王金平也忍不住轉過頭注意兩人。

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