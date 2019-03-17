國民黨喊明年派出最好候選人 吳萼洋笑：那這次和以前的是...

2019-03-17 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨在4席立委補選中僅拿下1席，因而承諾明年大選將會再接再厲，推出「最好的立委與總統候選人」，對此，去年曾參選台北市長的吳萼洋則突破盲點，反問「那這次及過去的候選人是.......？」，直說國民黨的問題其實就是在邏輯，尤其是「講話的邏輯」。

吳萼洋今在臉書上寫道，國民黨說明年會推出最好的候選人，「但換句話說，這次及過去的候選人是.......？」他表示，國民黨的問題其實是在邏輯，尤其是「講話的邏輯」，因為在民主時代，論述很重要，講話之前如果沒考慮清楚，「底細就會被看出」。

吳萼洋還說，這次立委選舉的重點「不是水果就是包子」，正確來說，立委候選人應該多去談談上任後要怎麼發動去修法，將法案的前因後果說給人民知道，但這次立委候選人的論述，看起來都「不像在選立委」。

吳萼洋表示，這次民進黨「選得這麼辛苦」，是因為中央執政的問題，與國民黨以前大敗原因「幾乎一樣」，但余天敢明白的說，民進黨也有進行檢討，「國民黨有嗎？」他認為這是兩黨之間「最大的差異」。

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