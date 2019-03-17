國軍槍械突破！多邊形光膛槍管射擊更準更耐操

2019-03-17 14:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國軍用槍械技術持續精進，國防大學理工學院日前開發獨步全球的「多邊形光膛槍管」，藉由3D內彈道模擬分析以及複合材料技術，讓槍管壽命延長2倍，射擊精度更提升2.5倍，使性能大幅提升。而這項新科技除運用在陸軍正換裝的T75K3手槍外，亦將用於T91步槍未來設計上。

對此新科技，防大理工學院理工動力及系統工程系教授鄧世剛表示，傳統槍管內刻有膛線，子彈擊發時藉由高速旋轉維持彈道穩定，但如膛線突出管壁，承受的摩擦產生耗損，會漸漸導致子彈自旋效果不佳、影響槍械準度。但防大理工學院在國防工業基金支持下和軍備局合作研製多邊形光膛槍管，大大提升精確度和射擊準度。

至於如何新型槍管準確度，防大化材系教授劉益銘表示，比起角度較銳利，且可能洩漏瓦斯的傳統膛線，多邊型膛線角度小，讓一般步槍的精度大幅提升，除10發子彈在100公尺射擊時，彈著點約在10元硬幣範圍，如射擊超過2萬發也不影響精度。

另外，防大理工學院也和軍備局205廠合作開發具環保先進鍍膜技術的步槍槍機，不需上潤滑油就可維持槍枝運作順暢，並減少卡彈機率、延長槍枝壽命與利於保養。中正理工學院院長荊元宇表示，T91的槍機進行度膜且實測後，未上潤滑油正常射擊10500發，並未發生任何卡彈，也可用擦槍布直接拭去髒污。

而此案也測試射擊8000發後的成果，槍機的鍍膜仍未脫落，且耐蝕性測試也有好的成效，槍機在正常環境下可維持2年不生鏽。未來軍方下一代槍械可望運用該技術，減輕官兵保養槍械負擔與增加耐用性。

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