陳玉珍謝票：鄉親永遠是心目中的「最大咖」

2019-03-17 13:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選當選人陳玉珍今天一早驅車前往金沙鎮開始全島謝票行程，她說，將優先爭取提升金門醫療和教育，全縣5鄉鎮設立服務處，絕不會忘記鄉親永遠是心目中的「最大咖｣。

立委補選開票過程，陳玉珍在6名候選人中一路領先，除烈嶼鄉、金寧鄉、金湖鎮輸給對手，金城鎮及金沙鎮均以相當幅度領先，其中金沙鎮更開得漂亮。投票結果出爐，她強調，高興只有一晚，服務還是一如往常。

陳玉珍說，這段期間，深刻感受鄉親要的是平時的服務品質、要的是有困難時可以找到人、要的是爭取金門的福利，尤其在醫療區塊，一直是鄉親心中的痛，因此，未來要推動「病人不動醫師動」，要求中央編列預算，讓醫師團隊跨海金門處理緊急重大傷症，提供赴台就醫重症家屬安置的處所，協調台灣醫療院所保留鄉親赴台掛號名額。

另外，將爭取解除中國來金門大學就學名額的限制，讓更多學生到金門，讓全島發展成「大學城」的概念，也能增加民間消費。

陳玉珍強調，鄉親永遠是心目中的「最大咖｣，未來帶著鄉親滿滿的期望進入立法院，一定會全力以赴，代表金門鄉親在中央發聲，爭取鄉親最大的權益。

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