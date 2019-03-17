反制假訊息 蔡總統：修法重罰散布不實災害訊息

2019-03-17 13:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統蔡英文今日參加台中醫界聯盟會員大會指出，在這次剛完成的立委補選中，大家都看到了台灣的民主發展裡面出現了一個很需要大家警覺、處理的問題，就是假訊息的問題，除要求各部會即時澄清，對於任何散布不實的災害訊息，要推動修法來重罰遏止。

蔡英文提及今年初接到來自台中市醫界聯盟的信，裡面寫了很多關心國家的建議，她除了回信之外，也要參加會員大會再當面跟眾人致謝；眾人的建議都會參考，可以馬上做的就做，需要等時機條件的，也都會記住，等時機成熟的時候就會來處理。

第二波立委補選昨日甫落幕，蔡英文有感而發指出，在這次剛完成的立委補選中，大家都看到了台灣的民主的發展裡面出現了一個很需要警覺、處理的問題，就是假訊息的問題；正好醫界聯盟也在給她的信中有提及假訊息的隱憂。

蔡英文強調，她除要求各部會要更積極的、迅速的來澄清外，尤其對於任何散布不實的災害訊息，要推動修法來重罰遏止。

此外，蔡英文指出，醫療照護環境目前存在許多嚴峻的挑戰，包括社會對於長照的需求的增加、醫事人力過勞，還有醫療糾紛增加等問題，都要積極的面對，盡力來解決這些問題。

蔡英文指出，過去這幾年執政之後，政府推動長照2.0已經有初步的成果，讓長照體系更加的完善；大家很關心醫療事故的處理機制，已經透過立法來處理，希望後續的朝野協商能夠尋求最大公約數，讓這個法案可以順利的通過。另外，關於勞動權益的問題，也要持續的跟醫界來討論，所有修法工作，都會跟大家保持密切的聯繫。

蔡英文說，台中醫界聯盟為了維護台灣人的健康人權，付出很多心力，尤其是參加WHO的議題上，都跟政府並肩作戰，是政府非常重要的支持力量，她要請大家一起來集結醫界的力量，不論是國內制度的改革，或者是提高台灣在國際醫療領域的參與者，都需要大家共同來打拚。

蔡英文也說，在新年一開始就接到大家的信，有滿滿建議跟期許，「我相信接下來的這一年，將是一個很關鍵的一年」，她也希望跟大家一起緊密的合作、一起來打拚。

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