綠議員酸是票房毒藥 柯P嗆回：卓榮泰會說不要再講了

2019-03-17 12:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新北三重、台南、彰化以及金門等4四縣市立委補選結果昨出爐，民進黨順利拿下新北、台南兩席次，而選前獲柯Ｐ錄影輔選加持的「最強村姑」陳筱諭卻是慘敗收場，由於柯文哲過去大力輔選過的候選人，大多是慘敗收場，民進黨台北市議員簡舒培今諷刺柯根本就是「票房毒藥」，2020參選之路恐怕只是夢一場。

柯文哲昨起訪美9天，他在台灣時間17日上午10時許抵達紐約甘迺迪機場，駐紐約辦事處長徐儷文是親自接機。

他在機場受訪被問到怎麼看簡的批評，柯對此不願多做回應，僅說常常個別一個人講的話，自己猜如果去問民進黨主席卓榮泰，他一定會說「你不要再講了」。

至於自己的人氣始終無法轉嫁，柯文哲說，自己的經驗是，在每一場選舉當中，有政黨、外部的幫忙，不過候選人自己還是占五成以上。

此外，根據《壹週刊》報導，柯文哲選前其實非常想幫助民進黨新北市立委補選候選人余天，也透過管道向民進黨中央表達輔選意願，但民進黨卻讓他熱臉貼冷屁股，再加上柯文哲接下來出訪美國的行程，有不少「被消失」，柯更加無法感受善意。

對此，柯文哲反問「你聽誰講的」，「哪一個周刊」，最後更說，自己到美國就講美國的事情，回台灣再處理台灣的問題。

媒體追問是否覺得外交部沒有善意？柯文哲說，不會啦，駐處代表都來接機了，除了華盛頓以外，美國官方機構都是AIT排的，其他大部分都是住處有安排。

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