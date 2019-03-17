立委補選沒翻盤 朱立倫喊話： 黨內別再陷初選紛擾

2019-03-17 11:58

〔記者周彥妤／台北報導〕新北三重、彰化縣、台南市與金門縣立委補選昨投票，國民黨選前盼揮出全壘打，但綠營票倉難攻，民進黨仍守住三重、台南。表態參選2020總統的國民黨前新北市長朱立倫說，大家都盡力，黨內也須體認不能單靠民眾「討厭民進黨」獲勝選，另籲黨內別再陷入立委及總統初選紛擾，把推出最強候選人的過程「當成歡歡喜喜」，忌諱相互攻擊，因而造成反感。

國民黨選前盼延續去年九合一大選的勝選氣勢，另挾高雄市長韓國瑜率領的「韓流」，企圖全力攻下立委補選4席次，最終國民黨僅拿下彰化縣，民進黨仍守住三重、台南，金門則由無黨籍陳玉珍以黑馬姿態勝出。

談到選舉結果，朱立倫今天上午出席中職30週年特展時，有別以往西裝畢挺模樣，特地身穿輕裝。行前受訪談到三重、台南的選情，他說，「我們一直知道非常辛苦」，雖無法叩關成功，但黨籍兩位候選人已盡最大努力，尤其在深綠選區，可以達到打到這樣的差距，是他們的辛苦，並謙稱自己也努力不夠，全黨繼續加油。

朱立倫也說，國民黨應該深刻體會，執政要獲民心，本身要成為民眾支持的政黨，「不能叫不討厭的政黨」，一定要團結在一起，大家不要因黨內初選的紛紛擾擾，造成民眾反感。

媒體追問，選前外界看好藍營選情，但結果不如預期，朱立倫說，當然不能過分樂觀，去年1124九合一大選後，好像很多人就覺得我們一定可以贏，但民進黨打出的「主權牌」、「恐嚇牌」或「反中牌」，都有凝聚綠營的效果。他又提到，藍營動員可能還需要反省，未來不能以「討厭民進黨」作為最重要的訴求，希望大家更支持國民黨。

談到為三重輔選去了7次，外界認為有功，未來在黨內初選是不是「更靠近總統」？朱立倫說，輔選過程大家都很努力，不管是三位直轄市長、馬總統、吳主席或王院長都是如此，可能還要更努力，其次就是這段時間黨內初選的紛擾，會讓民眾對國民黨失去部分信心，我們需要檢討。

至於國民黨在新北經營8年，在三重組織動員還是輸給綠營？朱立倫說，鄭世維在三重打到差5%，比起過去進步非常多，但我們還是有努力空間。

也有媒體詢問，外界對「韓流」效應解讀不一，有人認為退燒、有人認為發揮一定效果，如何看待？朱立倫說，每位助選都有一定功效和成果，但最重要的是還是整個國民黨要獲得更多民眾的認同支持。

他又再強調，要「大家支持國民黨」而非「討厭民進黨」，不能單靠「討厭民進黨」勝選，也不要再陷入初選的紛紛擾擾，把推出最好、最強候選人的過程，「當成歡歡喜喜」，不管是立委或總統初選都是如此，千萬不要在過程當中相互攻擊，或是再造成紛擾。

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