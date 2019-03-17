海軍2軍艦開放參觀 安平商港湧人潮

2019-03-17 11:46

〔記者王俊忠／台南報導〕海軍2019敦睦遠航訓練支隊軍艦，今天來到台南安平商港，海軍開放油彈補給艦「磐石艦」與康定級「武昌艦」給民眾參觀，上午吸引大批民眾排隊等候登艦開眼界。台南市長黃偉哲也到場參訪、對國軍軍艦先進科技與官兵精實訓練留下深刻印象，他希望國人能支持國軍保鄉衛土。

海軍表示，磐石艦與武昌艦開放參觀時間為3月17日、18日兩天的上午9點到下午3點，17日下午2點還有海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊與莒拳隊帶來精彩表演。

民眾可登艦參觀我國現役武器裝備與磐石軍艦文宣館，藉此了解國軍先進科技、台灣精品、國防自主由軍備局與中科院自製先進的飛機、武器裝備，還有國軍藝術教師帶來的藝文作品，都在磐石艦文宣館展出。

軍方說，開放參觀期間設有人才招募專區，現場有專業、熱情的官兵為民眾詳盡解說，提供有志青年生涯規劃不同的選擇，以吸引優秀年輕學子加入海軍行列、創造新世紀海軍。

海軍提醒前往參觀的民眾，這兩天軍艦開放時間都到下午3點停止入場（只出不進），已入場民眾會由海軍人員協助參觀與離場；第2天進場民眾請在下午3點半離場，參觀民眾需帶國民身分證或可證明國民身分、有照片的證件，並請儘早入場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/