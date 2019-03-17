童家拳發威！為何機上不嗆柯P 陳峻涵：我怕被童仲彥打...

2019-03-17 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨晚（16日）啟程前往紐約，展開為期9天的訪美行程，台北市前議員童仲彥、曾丟過柯P拖鞋的台灣國主任陳峻涵也全程跟團。而童仲彥則一直追問陳峻涵為什麼不敢在飛機上抗議，「怕童家拳嗎？」而陳峻涵則表示因為童仲彥體格太好，怕被童仲彥打。

童仲彥於臉書開直播，表示其他人已經快速通關離開，但因為要把陳峻涵「看好」，所以自己還在紐約甘迺迪機場跟他排隊，並大酸陳峻涵到現在還不敢抗議。童仲彥甚至還把鏡頭對著陳峻涵直接問：「峻涵，解釋一下為什麼還沒動作」，對此陳峻涵只露出燦爛笑容，童仲彥則切回自拍鏡頭不屑地表示：「到現在都還沒動作啦，真的是被我笑到爆」。

在童仲彥追問下，想不到這時陳峻涵突然打岔：「你收不收的到漫遊訊號」，原來陳沒有買國外網卡，一個人呆呆地看著手機無網路可用，又被童仲彥酸：「你要抗議連東西都沒準備好」，陳峻涵只能嘀咕：「我想說OO電信讓人比較放心啊...」

之後，陳峻涵也對柯粉喊話，強調自己本來就是「理性溫和」，追求的是100%的言論自由，怎麼可以因為在公車上跟市長講幾句話就被逮捕。而童仲彥則繼續追問：「你為什麼在飛機上都不敢」，陳峻涵一時語塞，嘻皮笑臉地表示：「你這樣嗆我我就給你嗆啊」、「你『漢操（台語：體格）好所以我不敢啊』」、「我被你打的話可以申請國賠嗎？」

即使陳峻涵示弱，童仲彥仍忍不住笑意追問：「大家都在笑你沒膽」、「你是不是怕原機遣返」、「你是不是怕下飛機後就被逮捕」。而陳峻涵則一直想要兜回重點，稱自己不該因為在公車上搭話就被逮捕，自己因為此事被弄到精神耗弱，常常半夜兩三點就自己醒過來，「我被你們訕笑都沒關係」，而童仲彥仍繼續追打：「我看你在美國都不會有動作」。

童仲彥問陳峻涵，之前在政論節目上稱，搭機時要問柯文哲那天逮捕他的事，為什麼最後沒問，而陳峻涵則老實回答：「因為我不知道阿童要來」，「意思是說你會怕我喔？」，「怕啦怕啦怕啦」、「被你打我不是很衰」。

而童仲彥也問，既然丟柯文哲拖鞋，為什麼不去打中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂？而陳峻涵則老實回應：「他是流氓我怕他啊，就是這麼簡單」、「我是Nobody啊」、「你們不怕流氓嗎？」

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