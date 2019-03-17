跟著柯P去美國 柯粉、柯黑大亂鬥

2019-03-17 10:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚啟程前往紐約，展開為期9天的美國訪問行程。根據市府公布行程，柯文哲預計今天在美國時間約早上8點左右，首先和美國著名中國研究專家、紐約哥倫比亞大學教授黎安友進行早餐會，接著前往911國家紀念博物館、南街海港、現代藝術博物館等地參訪，中午預計和紐約兩名議員共餐，晚間和紐約留學生、僑界進行交流與晚宴後，結束首日行程。

據了解，柯文哲此趟將拜訪多個智庫、行政單位，並規劃兩場英文演說，主要以光榮程市為主軸，闡述台灣的多元、自由、民主與開放。

值得注意的是，儘管北市府事前未透露相關行程，不過據了解，柯文哲應會趁此機會拜訪美國國務院、國防部、國安會等單位，和美方高層交換意見。

對於訪美行程，柯文哲昨出發前在機場受訪表示，當然希望這趟斬獲越多越好，像波士頓生技產業希望可以讓台北市、波士頓做連結，亞特蘭大的城市外交也要做，紐約也是可以學習的城市。

至於華盛頓，柯文哲笑說，就事「take it easy」，放輕鬆處理。

由於牽涉總統大選，柯文哲這趟行程格外受到矚目，市府可說大陣仗出動，除了國務組、媒體事務組，都發局、環保局、觀傳局、文化局、產發局皆派員出席；議會方面則有五位議員陪同。

柯的人氣幕僚、北市府副發言人黃瀞瑩首度陪同出訪，成最亮點。此外，過去與柯不對盤的台灣國主任陳峻涵也將全程跟團，友柯臉書社團《打臉名嘴》也在網路募得資金準備同行，甚至前北市議員童仲彥都同行，預計會給本次行程帶來不少的插曲。

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