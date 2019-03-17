韓粉揚言抵制文旦、虱目魚 謝龍介：不要落入圈套

2019-03-17 10:24

［記者劉婉君／台南報導］台南市立委補選落幕，國民黨籍謝龍介失利，有韓粉揚言要抵制麻豆文旦、虱目魚，謝龍介表示，如果真的抵制就是落入別人的圈套，就真的變成紅色訂單、統戰訂單了，「我們不會落入圈套。」

謝龍介今天上午從楠西區出發，展開謝票行程，一早就有支持民眾到場為他加油，謝龍介沿途拿著麥克風向民眾道謝，並為落選致歉，一路上有不少民眾揮手致意。

對於麻豆文旦事件是否影響到自己的選情，謝龍介淡然回應表示，後續會慢慢澄清，事情已經過了。他認為，韓粉沒有必要抵制，因為他出來參選就是要幫助農漁民，如今選輸了就不買虱目魚及文旦，就是違背初衷，所以大家還是要做，繼續幫農漁民，「將來他們就會知道原來是別人在抹黑、抹紅我們。」

至於是否會角逐2020年立委選委，謝龍介說，下個月開始會先和各地的農漁民見面，「先做事解決問題，不要先找位置。」

他說，第二選區綠藍的結構本來就是8比2，參選前就知道這一戰一定很辛苦，總是走過來了，民進黨府院黨市府非得守護，一個政黨為了捍衛政權必須得這麼做，只是承受的剛好是他，所以他必須去面對。

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