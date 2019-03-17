認輸謝票 民進黨輸掉彰化立委補選主關鍵是…

2019-03-17 10:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣立委補選第1選區立委補選國民黨候選人柯呈枋勝出，民進黨候選人黃振彥承認敗選，在選後第1天、今天即由縣黨部主委邱建富、前縣長魏明谷陪同下展開車隊謝票行程。邱建富說，敗選表示民進黨內部分裂還不夠團結，黨內部分裂的缺口還須繼續整合與弭平，希望大家再給民進黨1次機會，民進黨會更努力，「我們一定會再起！」

謝票車隊從黃振彥競選總部福興鄉出發，沿著福興鄉到秀水鄉再返回鹿港鎮，下午將從福興鄉進入線西鄉、伸港鄉、和美鎮，最後返回鹿港鎮，下午和美地區民進黨主席卓榮泰將陪同。

邱建富說，民進黨是反省的政黨，選舉結果向來是綠大於藍的秀水鄉意外輸掉，民進黨執政的福興鄉小贏，這些現象代表民進黨內整合還要再加強，不過，選舉結果值得欣慰的地方，選區6鄉鎮得票率比去年2018年5合1選舉得票率成長20%，也比2016年立委選舉成長近2.2%，民進黨只要不放棄改革，中央政策如1例1休、年金改革能夠再接地氣，相信民進黨可以再接再厲。

神情略顯疲憊的黃振彥，出發前受訪時除了再次感謝幫助他選舉的團隊與成員之外，同時也恭喜對手柯呈枋贏了選舉，對於黨的內部分裂造成敗選，他說，輔選團隊很強，選舉結果輸了5000多票，是他個人努力不夠的問題，他會檢討，大環境不利於民進黨，不利的原因很多，他還是相信，民進黨要勝利，唯有真正的團結。

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