韓郭會前先報好消息 韓國瑜：澳門將採購高雄鮮花

2019-03-16 22:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜明天（17日）將與鴻海董事長郭台銘碰面，討論關於鴻海擴大投資高雄相關事宜，他今晚在臉書直播時先透露好消息，澳門有家公司要向高雄買鮮花、一年採購6600萬元，他強調高雄不斷有好消息，不是韓流了不起，就是民心而已。

韓國瑜今晚透過臉書分享對立委補選的看法，期間提及高雄施政，談到明天鴻海董事長郭台銘將到高雄，決定擴大對高雄投資。

韓國瑜進一步指出，澳門最大一家公司計畫跟高雄買鮮花，一年要買6600萬元鮮花，讓高雄從水果與農產品外銷，再擴及到鮮花。

他強調，高雄改變並不是韓國瑜厲害，而是民心，大家希望人進得來、貨出得去，他希望民進黨中央執政，民進黨的菁英分子要體認到，這次立委幾乎是險勝中的險勝，代表施政一但脫離民意，未來未必稱心如意。

韓國瑜說，自己這樣講，一點都不是小鼻子小眼睛，是他感到民進黨選票節節敗退，失去民心，而高雄不斷有好消息，韓流沒啥了不起，就是民心而已。

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