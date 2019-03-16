民進黨補選守住2席 段宜康指「他」很失望引網友聯想

2019-03-16 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在本次4席立委補選中，成功守住三重、台南2席立委，讓不少民進黨支持者為之振奮，認為民進黨已慢慢走出去年九合一敗選的陰霾。但民進黨立委段宜康卻說，有人對這個結果會很失望，引起網友熱議。

新北三重、台南、彰化、金門今天完成4席立委補選，中選會晚間宣布最高票者分別為民進黨余天、民進黨郭國文、國民黨柯呈枋與無黨籍陳玉珍，19日將審定選舉結果並公告當選名單；民進黨成功守住三重、台南等2席，讓不少支持者相當感動。

但段宜康在臉書表示，「不敢高興。有一個希望民進黨連敗的人，對這個結果大概會很失望。」此話一出立刻引發網友討論，留言「在深綠選區選的這麼辛苦，贏這麼少」、「吳子嘉跟游盈隆哭哭」、「民進黨現在只是止血而已，希望能繼續加油，黨內團結。」、「2020要加油！我們要守住台灣啊」。

另有網友把矛頭指向台北市長柯文哲，表示「柯文哲最後關頭跳出來挺陳筱諭，明知道她不會上，還這樣出來挺，分明想讓國民黨漁翁得利，心態很糟。」、「現在誰沾到柯P誰衰小...」。

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