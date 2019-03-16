賴清德PO感謝文 網友大讚：終於清流戰勝韓流

2019-03-16 20:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「感謝鄉親大力支持讓郭國文高票當選，感謝近日不管風雨在大街小巷每一位朋友給予我們溫暖的鼓勵，感謝大家相挺到底，一起完成最後一哩路」。前行政院長賴清德在臉書PO感謝文，賴粉相挺灌爆留言，1小時已逾1千則留言，且持續瞬間秒增中，大讚「終於清流、戰勝韓流」。

賴清德說，民進黨一定會扛起對台灣的責任，堅持人民作主的理念，深深感謝在這個關鍵時刻，人民給我們穩定的力量，共同守護台灣最重要的民主價值，堅定向國際社會傳達捍衛台灣主體性的聲音。

網友留言「我台南、我驕傲」「感謝院長鋼鐵般的意志」「韓流退散，看到就爽，麻豆人沒漏氣，我台南，我驕傲」「國民黨派出知名度最好的都選輸了，台南人比我們高雄人聰明沒被騙。」

也有人說，前幾天看到賴院長一邊跛著腳，一邊助選，一整個感動跟心疼！今天的勝利，就非常值得了，謝謝辛苦的每一個人，支持的每一票，我們一起守護台灣！

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